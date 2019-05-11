Şubat ayında 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın yapıldığı kentte, nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği 13. Uluslararası Robot Yarışması gerçekleştirildi.

TRT ise bu yıl 41. Uluslarası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle Samsun'da gerçekleştirdi, dünya çocukları Atatürk'ün "doğum yerim" dediği Samsun'da misafir edildi.

Türkiye'deki çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş Koordinasyon Merkezi üyeleri, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de olmak üzere 23 Nisan'da Samsun'dan "Büyük Yürüyüşe" başladı.

16 Mayıs'ta öğrencileri taşıyan gemi İstanbul'dan yola çıkıyor

Vali Osman Kaymak, Milli Mücadele'nin 100. yılının kutlanacak olması nedeniyle Samsun Valiliği olarak 6-7 aydır ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde olduğunu, kutlamaların Samsun ile sınırlı kalmayacağını belirten Kaymak, "Samsun ile sınırlı kalmayacak, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da devam edecek. Hatta, 2023'e kadar devam edecek" dedi.

Bu süreçte Samsun'un önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve yapacağını vurgulayan Kaymak, şunları söyledi:

"Koçfest 13 Mayıs'ta Samsun'da başlayacak. 16 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul'dan bir yolcu gemisini çıkarıyor. İçinde 81 ilden öğrenciler, öğretmenler olacak ve Milli Mücadele ruhunu tanıma ve yaşatma anlamında etkinlikler yapacaklar. Dragon Takımı İstanbul Valiliğinden aldığı bayrağı inşallah 19 günlük yolculuğun ardından 19 Mayıs'ta bize teslim edecek. Sahil Güvenlik Komutanlığımız Dost gemisini İstanbul'dan çıkarıyor. Onlar gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da 19 Mayıs günü Samsun'da olacaklar, etkinlikleri izleyecekler. Gemilerin karşılamasını birlikte yapacağız. Muhtemel program bu şekilde. Çocuklar bayrak getirecek bizlere, su gösterileri olacak, ardından Türk yıldızları gösteri yapacak. Bu gösteri öncesi Genel Kurmay Başkanlığının mehter takımı Samsun'a geliyor."

"Tek amacımız Milli Mücadele ruhunu, 100 yıl önceki yokluklarla mücadele edilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğu anlamındaki ruhun, şuurun gençliğe aktarılması ve Samsun'un da tanıtılmasını hedefliyoruz." diyen Vali Kaymak, "Samsun2019" web sitesi oluşturduklarını, programların buradan takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

1919 metrelik Türk bayrağı taşınacak

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gençler 13 Mayıs'ta Samsun'da bir araya gelecek. "19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temalı büyük halk yürüyüşü 13 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Üniversite öğrencileri, federasyon sporcuları, protokol ve tüm halkın katılacağı yürüyüşte 1919 metrelik Türk bayrağı taşınacak.

Saat 18.00'de DSİ önünde başlayacak yürüyüş, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi’nde protokol töreni ile sonlanacak.

Bu alana kurulacak Koç Spor Fest sahnesinde ise saat 20.30'da Aslı Gökyokuş ve Athena sahne alacak.

Aynı akşam, Tütün İskelesi'nde 20.40'ta deniz üzerinde flyboard, havai fişek ve lazer eşliğinde su perdesi gösterileri yapılacak.

Etkinlikler 14 Mayıs'ta ise Samsun Valiliği önünde 1919 ruhunun anlatıldığı tiyatro gösterisi ile devam edecek.

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan gösteri maçı

Dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı 100. yıl etkinlikleri kapsamında İlkadım Suni Çim Saha'da il protokolü ile gösteri müsabakası yapacak.

Doğu Park'ta 14-20 Mayıs tarihlerinde 81 ilden gelen 1000 izcinin katılımıyla "100. Yıl Kurtuluşa İlkadım İzci Kampı" düzenlenecek.

15 Mayıs'ta ise Batıpark Açık Okçuluk Sahası ile 17 ilçede yapılacak etkinlikle

toplamda 19919 öğrenci ile oryantiring rekor denemesi gerçekleştirecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu milli sporcuları aynı gün İlkadım Buz Sporları Salonu'nda buz pateni, hız pateni ve senkronize buz pateni gösterileri yapacak.

Atatürk kıyafetleri defilesi

Samsun Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği ile Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Atatürk'ün kıyafetleri defilesi 15 Mayıs saat 13.30'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da ise 16 Mayıs saat 13.00'te Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirilecek.

Atatürk'ü bağımsızlık savaşı için Samsun'a getiren ve benzeri Samsun'da müze olarak hizmet veren "Bandırma Vapuru" önünde tutuklu ve hükümlülerin yaptığı farklı boyutlarda 100 "Bandırma" gemi modeli 17-21 Mayıs tarihlerinde sergilenecek.

Samsun Yelken Kulübü 17 Mayıs'ta deniz üzerine 1919 yazısı ve yelken optimist tekne yarışları ile görsel şov gerçekleştirecek.

Kentte 18 Mayıs'ta ise vosvos araçları ve motosiklet kulüpleri şenliği yapılacak. Vosvos tutkunları ve motosikletliler şehir turu atacak ve "Kurtuluş Yolu" gezisi düzenleyecek.

Kutlamalar kapsamında, 18 Mayıs'ta Kurupelit açıklarında 17 metrelik dalış gerçekleştirilerek batık Sahil Güvenlik gemisine 100. yıl anısına plaket bırakılacak.

Büyük gençlik yürüyüşü

Büyük gençlik yürüyüşü 18 Mayıs'ta yeniden 1919 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilecek. Yürüyüş Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde saat 17.00'de başlayacak.

Aynı tarihte saat 18.30'da Yeşilyurt AVM yanında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan Türk Armoni Yıldızları Orkestrası’nın (TÜRKAY) vereceği konserde Türkçe pop, caz ve Latin müziğinden örnekler seslendirilecek.

Saat 21.00'de ise Makedonya, Gürcistan, Ukrayna halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Ankara, Bayburt, Denizli ve Samsun Gençlik Merkezleri halk oyunları ekipleri sahne alacak.

Sanatçı Haluk Levent de kutlamalar kapsamında 18 Mayıs saat 22.30'da OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi'nde konser verecek.

Büyük gün

19 Mayıs'ta ise saat 07.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler gün boyu sürecek.

Tütün İskelesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı Gemisi'nin karşılanmasının ardından bayrak çıkışı töreni düzenlenecek.

Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Yarı Maratonu Finali yine Tütün İskelesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919′da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele döneminin 100. yılı anısına Genç Gönüllülerin organizasyonu ile gençler, Amasya, Erzurum ve Sivas illerinin ardından Ankara'da I. Meclis ziyareti ile tamamlanacak "Bitmeyen Yürüyüş"e başlayacak.

Piri Reis Gemisi Samsun Port Limanı'nda karşılanacak.

Şahika Ercümen'den 100 metre saygı dalışı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı noktada 19 Mayıs'ta, 100 metre saygı dalışı gerçekleştirecek.

Doğu Park'ta ise Sahil Güvenlik helikopterleri arama kurtarma gösterileri sunacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösterisinin ardından Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak.

1919 Bitmeyen Yoculuk final programı ise Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Akşam ise Milli Mücadele'nin 100. yılında Tütün İskelesi'nde iftar verilecek. Ardından Valilikte Milli Mücadele ve Atatürk temalı video mapping gösterisi yapılacak.

Coşkunun üst seviyelerde yaşandığı Fener Alayı yürüyüşü ise saat 21.30'da Uğur Mumcu Parkı önünde başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

19 Mayıs temalı mapping gösterisinin ardından etkinlikler gün sonunda Oğuzhan Koç'un Cumhuriyet Meydanı'nda vereceği konserle tamamlanacak.

Piyano sanatçısı İdil Biret'in 28 Mayıs'ta vereceği konserin de yer alacağı etkinlikler kentte devam edecek.

Kaynak: AA