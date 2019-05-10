Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki "yumurta kabuğu oyma sanatkarı" Hamit Hayran'ın, yumurta kabuklarına yaptığı resimler ilgi görüyor.

Hayran'ın 1988 yılında 32 yaşında elektrik akımına kapılması yürümesine engel oldu.

Yıllarca ayağa kalkamadığı için boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla babasından öğrendiği ağaç oyma sanatını yumurtada denemeye karar verdi.

Hayran, 1990'dan bu yana Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden yumurtalar topluyor.

Topladığı farklı büyüklüklerdeki yumurtalara çeşit çeşit figürler işliyor.

Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliği bulunan, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'nde yer alan ilk Türk olan Hayran, eserlerini Bursa'da da sergiledi.

Hamit Hayran, yaklaşık 30 yıldır yumurta kabuklarını işlediğini söyledi.

"Boyutuna, kalınlığına, işçiliğine göre fiyatları değişiyor"

Yıllar içinde kendisini geliştirdiğini ve farklı figürler denediğini belirten Hayran, "Yumurta kabuklarına Hazreti Mevlana, Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Halisdemir'in portreleri, Allah ve Hazreti Muhammed lafızlarını işliyorum. Tabii kişinin isteğine göre farklı şeyler de yapmaya çalışıyorum. Boyutuna, kalınlığına, işçiliğine göre fiyatları değişiyor. 50 lira ila 3 bin lira arasında oluyor" dedi.

İnsanların bu sanata ilgisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Hayran, ilk kez görenlerin yumurtanın şahesere dönüşmesini merak ettiğini anlattı.

Hayran, "Bu kırılgan objenin bir sanata dönüştüğü, evde kırıp çöpe attıkları kabukların sanat eserine dönüşmelerini görmeleri, insanlara huzur verdiklerini kendilerine farklı bir duygu yaşattığı için mutlu oluyorlar. İlgi şu anda çok iyi düzeyde. Her gittiğim yerde insanlar merak edip bakmak, görmek, denemek istiyorlar" diye konuştu.

Türkiye'de birçok yerde sergiye katıldığını dile getiren Hayran, bu sayede 200'ü aşkın kişiye sanatını öğrettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA