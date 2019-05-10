Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı başında devlet töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva, Başbakan Novruz Memmedov, Meclis Başkanı Oktay Esedov ve diğer devlet yetkilileri katıldı.

Azerbaycan milli marşının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından Fahri Hiyaban halkın ziyaretine açıldı. Binlerce Azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

"Bir millet, iki devlet sözünü bize armağan eden Haydar Aliyev'dir"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Özoral, Haydar Aliyev'in Türk dünyasının en önemli liderlerinden biri olduğunu söyledi.

Haydar Aliyev'in sadece Azerbaycan için değil bütün büyük Türk milleti için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Özoral, "Türklük bilincini kendi içinde benimsemiş ve bunu da kurduğu devletin damarlarına kadar yerleştirmeye çalışmış bir liderdi. Onun o dönemde söylediği sözü bugün hala Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini nitelerken kullanıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bu sözü bize armağan eden Haydar Aliyev'dir" dedi.

12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

Kaynak: AA