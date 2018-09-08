Şair Hışır Osman 50 yılda 150'den fazla esere imza attı

Gümüşhaneli şair Osman Nebioğlu, genç yaşta anne-baba ve kardeşinin yanı sıra 8 yaşındaki evladını kaybetmesi nedeniyle yörede yorgun anlamına gelen "Hışır" mahlasını aldı.

7 eseri TRT sanatçısı Nurullah Akçayır tarafından bestelendi

Hışır Osman, duygularını aktardığı "Yazın yağar kar başıma" şiirinin bestelenmesinin ardından gördüğü ilginin gururunu yaşıyor.

Yaşamı boyunca yüzlerce şiir yazan ve bunlardan 150'sini bir kitapta toplayan "Hışır Osman"ın eserlerinden 7'si TRT sanatçısı Nurullah Akçayır tarafından bestelenerek TRT repertuvarına kazandırıldı.

Eserlerinden en çok ilgi gören "Yazın yağar kar başıma" şiiri ise bestelenmesinin ardından birçok ünlü sanatçı tarafından albümlere alınarak seslendirildi.

Küçük yaşlarından itibaren Türk Halk Müziği ve şiire ilgi duydu

Türküseverlerin beğenisini kazanan eseri kaleme alan Hışır Osman, Gümüşhane'deki bahçeli evinde, doğayla iç içe yeni şiirler yazarak duygularını kağıt ve kalem aracılığıyla insanlara aktarmaya devam ediyor.

Osman Nebioğlu, küçük yaşlarından itibaren Türk Halk Müziği ve şiire ilgi duyduğunu söyledi.

Nebioğlu, lise yıllarında amatör düzeyde şiirler yazdığını, eserlerinde ana temanın gurbet, hasret ve dünya olduğunu belirtti.

Yaşadıkları "hışır" etti

Yaşanmışlıkların şiirlerinde kendini hissettirdiğinin altını çizen Nebioğlu, anne ve babasının 45'li yaşlarda vefat ettiğini, kardeşinin 18 ve bir oğlunun ise elektrik çarpması sonucu 8 yaşında yaşama gözlerini yumduğunu söyledi.

Osman Nebioğlu, Erzurum ve Gümüşhane'nin köylerinde 11 yıl öğretmenlik yaptı.

Görev yaptığı okulda öğrenim gören oğlunun elektrik çarpması sonucu 8 yaşında vefatının ardından, çocukların bulunduğu ortamdan uzaklaşmak için meslekten istifa etti.

Hışır Osman, yaşadığı acıların kendisini büyük bir buhrana sürüklediğini söyledi.

Bu nedenle şiirlerinde yörede yorgun ve yıpranmış manasına gelen "Hışır" mahlasını kullandığını belirten Osman Nebioğlu, şunları ifade etti:

"Felek ile mücadelemiz sonucunda ondan yediğimiz dayaklar neticesinde hışır olduk. Dolayısıyla şiir mahlasımı da 'Hışır Osman' olarak kullandım. Hışırlık adımın önüne geçti. Caddede yürürken Osman diyene bakmıyoruz ama 'Hışır Osman' diyene dönüp bakıyoruz."

150 şiirini "Yazın yağar kar başıma" adlı kitapta topladı

Nebioğlu, özenle seçtiği 150 şiirini "Yazın yağar kar başıma" adlı kitabında topladığı bilgisini verdi.

"Yakında güncellenmiş ve geliştirilmiş haliyle kitabın 5. baskısını yapacağız. Çok şiir yazdım ama kendi yazdığımız şiiri de eleyebiliyoruz. Sonuç olarak 150 şiirim var. Ben az şiir yazıyorum. Bazen bir şiiri 3 ayda tamamlayabiliyorum. Az ama öz yazmaya gayret ediyorum. Onun için akşamdan sabaha karalayıp bir şiir yazamıyoruz."

"Yazın yağar kar başıma yoğun ilgi görüyor"

Şiirlerinden 7'sinin TRT sanatçısı Nurullah Akçayır tarafından bestelenerek repertuvara kazandırıldığına vurgu yapan Nebioğlu, eserlerinden "Yazın yağar kar başıma" türküsünün son dönemde birçok sanatçı tarafından seslendirildiğini ve son dönemde geniş kitlelerce ilgiyle dinlenildiğini söyledi.

Nebioğlu, yaşanmışlıktan yola çıkarak yazılan ve bestelenerek türküye dönüştürülen şiirin öyküsünü şöyle anlattı:

"İnsan ister istemez bu olgular içinde sürekleniyor. Duygusallık yaşanıyor. Bir dolgunluk vardı içimde. Bir gün Trabzon sahilinde yürürken bir banka oturdum. Sanki bir çıban patlarcasına içimde bir ruh patlaması oldu. 'Artık bıktım' düşüncesiyle 'bir şeyleri de bir yere yüklememiz lazım' diye düşündüm. Bu dolgunluk esnasında bir patlama oldu. Ben varım ya felek sal başıma, bıktım usandım gibisinden bu kelimeler meydana geldi ve şiir o akşam yazıldı. Yani bir birikimin meydana getirdiği dizeler."

"Bizi yazın yağar kar başıma yıldırımı bir defa çarptı"

Sözleri kendisine ait olan türküyle anılır hale geldiğini ve yeniden bu kadar güçlü bir eser ortaya koymasının güç olduğunu belirten Hışır Osman, "Rahmetli Abdurrahim Karakoç'a 'bir Mihriban daha yazabilir misin?' diye sormuşlar. Cevaben demiş ki 'yıldırım insanı bir defa çarpar, iki defa çarpmaz.' Bizi yazın yağar kar başıma yıldırımı bir defa çarptı. Bir ikinci defa daha çarpar mı, çarpmaz mı bilemiyorum. Türküyü dinleyen arkadaşlarımız hemen Hışır Osman'ı onunla bağdaştırdıkları için çok hoş oluyor. Arayıp tebrik edenler oluyor. Hoşuma gidiyor. Kendi kendime de gururlanıyorum" diye konuştu.

Hışır Osman 2017 yılında TRT Haber'de yayınlanan "Ömür Dediğin" programına katılmıştı.

Kaynak: AA