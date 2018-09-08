300 yıllık yöresel dokumacılığı yaşatmaya çalışıyorlar

Antalya İbradı'da geçmişi 300 yılı bulan yöresel dokumacılık kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Kadınlar, dokudukları el emeği göz nuru yöresel başörtülerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ormana Mahallesi Muhtarı Fikret Canbaş, yörede asırlar önce yapılan dokumanın son 25 yıldır yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Eskiden mahallede her evin altında tezgahlar olduğunu belirten Canbaş, açılan kurslarla dokumaya ilginin arttığından bahsetti.

Kurs öğretmeninin ücretini karşılayan hayırseverlerin, beş dokuma tezgahı aldığını anlatan Canbaş, "Kadınlarımız bu işi hevesle, iştahla devam ettiriyor. Ormana bezi olarak marka olduk. Bayanlarımız adına çarşı içerisinde dükkan açtık. Ormana ürünlerini burada pazarlıyorlar. Yörede Ormana'dan başka yerde bu bezleri dokuyan yoktur. Bu dokuma sadece Ormana'ya özgüdür" dedi.

"15 çeşit model üretiyorlar"

Geleneksel dokumacılık yapan Nevin Peşmen, yöresel başörtüsünü dokuyarak geleneklerini canlandırdıklarını, farklı model ortaya çıkardıklarını söyledi.

Yıllar önce Akseki'de bile yüzlerce tezgah bulunduğundan bahseden Peşmen, dokumacılıkla aile bütçelerine de katkı sağladıklarını belirtti.

Dokumacılıkla ilgilenen Esra Parmaksız, masa, yatak örtüsü, başörtüsü, nevresim, şalvar, perde ve benzeri 15 çeşit model ürettiklerini, ürünleri kendilerinin pazarladığını, bir günde bir metre dokuma yaptıklarını anlattı.

Şengül Canbaş, tezgahta dokudukları ürünleri arkadaşlarıyla açtıkları dükkanda sattıklarını belirtti.

"Bu el sanatının unutulmasını istemiyoruz"

Ürünlerinin fiyatının 15 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıktığını anlatan Canbaş, "İpekten dokunması ve zorluğu nedeniyle biraz pahalı. Turistler bunlara ilgi gösteriyor" dedi.

Dokuma yapan Dilek Canbaş Keleş ise oldukça zahmetli bir işi severek üstlendiklerini belirterek, şunlardan bahsetti:

"Dokuma işi atalarımızdan gelen bir gelenek. Eskiden erkekler ve kadınlar dokuma işini yapıyorlarmış. Bu şekilde evlerini geçindiriyorlarmış. Kendi giyeceklerini dokuyup, dikip giyiyorlarmış. Bunlar bizim el emeklerimizdir. Hepsi çok kıymetlidir. Eskiye dair olduğu için eskiyi canlandırıyoruz. Çocuklarımız da inşallah ileride bu geleneklerimizi sürdürürler. Bu el sanatının unutulmasını istemiyoruz."

Kaynak: AA