Karadeniz yaylalarında bulutların üzerinde yaşam

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan yaylalar, doğası, havası ve suyu ile ilgi görüyor.

Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor.

Yaylalar yaz aylarında bulutların üzerinde kalıyor

Özellikle deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki yaylalar, yaz aylarında bulutların üzerinde kalıyor.

Sis bulutu içerisinden geçilerek ulaşılan yaylalarda, bulut denizi oluşuyor. Bu yaylalara çıkan yöre halkı ile yerli ve yabancı turistler de eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Her yıl yaz aylarında bölge halkı yaylalara göç ediyor.

Yaylacılar yılın 4- 5 ayını buralarda geçiriyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaş hayvanlarıyla birlikte yaylalara göç etti.

Yaylacılar, yılın 4- 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde ot biçiyor, elde ettikleri sütlerle tereyağı ve peynir yapıyor. Bu ürünler hem kış aylarında yenmek için saklanıyor, hem de geçim kaynağı olarak satılıyor.

Yaylacılar göç hazırlığına başladı

Mayıs ayı ortalarında yaylalara göç edenler, ekim ayı ortalarında dönüşe geçiyor. Sonbahar mevsimi ile hava soğumaya, otlar sararmaya ve vargit adı verilen yayla çiçekleri açmaya başladığında yaylacılar köylerine geri dönüyor.

Sonbaharın gelişiyle birlikte yaylacılar göç hazırlığına başladı.

Kaynak: DHA