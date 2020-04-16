Sahibi rahatsızlığı nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları binasında tedavi altına alınan sevimli köpek, sahibini taşıyan ambulansı takip ederek hastane bahçesine geldi. Günlerdir hastane çevresinde bekleyen köpek herkesin ilgisini çekiyor.

Hastane çevresini mesken tuttu

Sağlık personelleri ve hastane çevresindeki işletme çalışanları ismini bilmedikleri için “cesur” diye seslendikleri köpeği besleyip onunla oyunlar oynuyorlar. Hastane çevresini mesken tutan sevimli köpek yoğun bakımdaki sahibinin sıhhatine kavuşup taburcu olmasını beklerken insanlar için adeta vefa göstergesi oluyor.

Köpeği besleyen büfe işletmecisi Mehmet Çetin, “Köpek dört beş gündür burada. Yoğun bakımda bir hastanın peşinden geldiğini duyduk. Gelen ziyaretçiler öyle söyledi. Bizde burada elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz yani suyuydu yemesiydi. Buda buradan ayrılmıyor buralarda. İnşallah iyileşir sahibi de tekrar kavuşur." diye konuştu.

"Bizimde maskotumuz oldu"

Sağlık personeli Ahmet Öztekin ise, “Bu köpeğin sahibinin yoğun bakıma yattığını duyduk işte yakın zamanda. Bizimde işte maskotumuz oldu. Geldi, bizde besliyoruz seviyoruz. O günden beridir dört beş gündür de bakıyoruz yani sevgiyle saygıyla. Bizimde maskotumuz oldu zaten. Hayvan sevgisinin her tarafa böyle duyarlı olmasının bunlarında bize ne kadar sadık olduğunu topluma bir mesaj niteliğini taşıyor." dedi.