Mersin'in tarım ve hayvancılıkta öne çıktığı ilçesi Mut'ta alabalık üretim çiftliği, 25 yıldır faaliyetlerine devam ediyor.

Üretim yetkilisi Mehmet Şirvani, kaynak suyunda balıkçılığının başlamasıyla birlikte, ilçede su ürünleri sektörünün geliştiğini söyledi.

Alabalık üretiminin ivme kazandığını aktaran Şirvani, "Yapılan son yatırımlarla yıllık alabalık yetiştirme kapasitesi 250 tona ulaştı. Bununla paralel olarak ürünlere talep de artıyor. Ürünler, Türkiye'nin birçok iline ulaştırılıyor" dedi.