2019 yılında Alanya’ya yerleşen İsveçli İda Svarvarefelt ile Norveçli Ted Nyquist’in erken doğumla ve 910 gram ağırlığında dünyaya gelen kızları Alicia, beyin kanaması ve enfeksiyon nedeniyle Antalya’da yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavi masraflarını ödeyemeyen ailenin sosyal medyada yardım kampanyası başlatması üzerine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi ve Alicia bebeğin tedavisi için Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdi.

"Türkiye’ye teşekkür etmek istiyoruz"

Sağlık Bakanlığı’nın destek verdiği 3 aylık tedavinin ardından taburcu olan Alicia bebek, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kızlarının doğum gününü hazırladıkları özel konsept ile kutlayan çift, Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz bir sene boyunca birçok sıkıntı yaşadık. Hastanelere gittik geldik. Çok mücadele ettik, Alicia da çok mücadele etti. Ama en nihayetinde Alicia bugün 1 yaşına bastı. Çok sağlıklı ve şu anda çok mutlu görünüyor. Biz de çok mutluyuz. Bizimle ilgilenen, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye’ye teşekkür etmek istiyoruz."

Haber: Özgür Yılmaz