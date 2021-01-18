Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri, Demirköprü Barajı'nda dün teleskopla ‘kış ortası su kuşu sayımı’ yaparken bir tepeli pelikanın balıkçı ağına takıldığını fark etti.

Harekete geçen görevliler, tekneyle bölgeye gitti. Ağı keserek tepeli pelikanı kurtardılar.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'ne götürülen pelikan, veteriner kontrolünden geçirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen pelikan doğal ortamına bırakılacak.

