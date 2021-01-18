Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri, Demirköprü Barajı'nda dün teleskopla ‘kış ortası su kuşu sayımı’ yaparken bir tepeli pelikanın balıkçı ağına takıldığını fark etti.
Harekete geçen görevliler, tekneyle bölgeye gitti. Ağı keserek tepeli pelikanı kurtardılar.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'ne götürülen pelikan, veteriner kontrolünden geçirildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen pelikan doğal ortamına bırakılacak.
Etiketler: Doğal Yaşam
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