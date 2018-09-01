Safranbolu'da yapılan "ters konak" ilgi çekiyor

Girişimci Bilal Özdemir'in yaptığı evde kendisi, babası, dedesi ve annesinin 1980'li yıllarda kullandığı yatak, mutfak mobilyaları, dolaplar, telefon, beşik, buzdolabı gibi eşyalar tavanda yer alıyor.

Özdemir, 20 yıldır İstanbul'da yaşadığını, ardından memleketlerinde bir şeyler yapmayı düşündüğünü söyledi.

"Ters ev"in yurt içi ve dışındaki benzerlerini araştırdıklarını ifade eden Özdemir, "Biz 80'ler konseptiyle yaptık evimizi. İlgi güzel. Gören herkes memnun ayrılıyor. İnsanlar sosyal medyayı çok aktif kullanıyor, bunun avantajını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Değişik konseptler oluşturacağız"

Eve ilk girenlerin şaşkınlık yaşadığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Ben mantığını anlatıyorum. Fotoğraf çekmelerine yardımcı oluyorum. Ondan sonra kahkahalar yükseliyor. 'Benim çocukluktaki yatağım, terliğim.' gibi değişik his oluyor. Gelen misafirlerimiz genelde 1980, 1990 doğumlu. Çocuklarına kendi geçmişlerindeki eşyaları gösterebiliyorlar.

Evin bulunduğu alanda değişik konseptler oluşturacağız. Burada 'kafebüsümüz' var. Gelen misafirlerimizin dinleneceği bir alan yapacağız. Senede bir evin iç dizaynını değiştirebiliriz. Ziyaretçiler, her sene yeni bir şeyle karşılaşacak. Yenilik gerekli, çok hızlı değişiyor dünya biz de ona ayak uyduracağız."

Özdemir, ailesinin kullandığı eşyaların yaşanmışlığı yansıttığını sözlerine ekledi.

Ziyaretçiler ise, eşyaları tavanda yer alan evde bol bol fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: AA