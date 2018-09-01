Bolu nilüfer yetiştiriciliğinde öncü olmak istiyor

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Alpagutbey Mahallesi’nde inşa edilen ve 4 Eylül'de açılışı yapılacak Nilüfer Sanat Parkı ile ilgili açıklama yaptı.

Gelecekte dünya nilüfer çeşitliliğinin Bolu’dan sağlanmasını hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, şunları aktardı:

"Nilüfer yetiştiriciliğinde Türkiye’de ve dünyada öncü olmak istiyoruz. Bu narin çiçeğin 200’e yakın türüyle yola çıktık. Bunların 140 çeşidi Bolu iklimine uyum sağladı, kışı atlattı, çiçek açtı. Yetiştirdiğimiz nilüferlerden 54 çeşidini Gölcük’e diktik. Çalışmalarımız sürüyor."

Yılmaz, Nilüfer Sanat Parkı’nın Bolu’ya gönül vermiş kişilerin katkılarıyla hayata geçirildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu parkı, kalbi Bolu’yla atanlar hayal etti, kalbi Bolu’yla atanlar gerçeğe dönüştürdü. Parkımızın fikir babası bir doğa ve sanat aşığı, kentimize büyük hizmetleri olan Bolulu Belgin Özer. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği proje için dünyanın en zengin nilüfer çiçeği koleksiyonuna sahip Hüseyin Usta adlı değerli işadamımız 200 çeşit nilüfer hediye etti. Yine Ziraat Yüksek Mühendisi Şerafettin Erbayram kendi nadide koleksiyonundan seçerek parkımıza 40 çeşit şakayık ve gül çeşitleri bağışladı."

"Bolu'da hem nilüfer üreteceğiz hem de bunu yayacağız"

Parkın nilüfer üretim merkezi olacak olmasının yanı sıra sanat parkı olma özelliği taşıyacağına dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bolu'da yetişmiş önemli sanatseverleri de yaşatacağımız bir park olacak. İlkini de inşallah yaşayan bir ressamımızın tanıtımı ile başlatacağız. Ardından da en büyük 5 büyük sanatçımıza da sahip çıkmış olacağız. Bu park içinde bir de bonsai ağaç üretim merkezimiz kuruldu. Bu parkla birlikte hem dünya çapında bir nilüfer üretim merkezini oluşturmuş olacağız. Bolu’da hem nilüfer üreteceğiz hem de bunu yayacağız."

Yapımına 2016 yılının Kasım ayında başlanan 7 bin 300 metrekare büyüklüğe sahip parkta, nilüfer ve minyatür bonsai ağaçları yetiştiriliyor. Parkta her biri 290 metrekare büyüklüğünde 4 nilüfer havuzu ile bonsai eğitim ve üretim serası, sanat evi, kütüphane, kuş yuvaları ve endemik balık yetiştirme havuzları bulunuyor.

Minyatürleştirilmiş ağaçların yetiştirilmesi noktasında kurs alanlarının bulunduğu parkta, bonsai ağaç sanatı meraklılarının İstanbul ve Japonya’dan gelecek ustalar sayesinde hem bu sanatın inceliklerini öğrenmesi hem de üretim yapılması hedefleniyor.

Çok sayıda çiçek ve ağaca ev sahipliği yapan parkta minyatürleştirilmiş 500 yaşındaki bir zeytin ağacı, 400 yaşında bir anıt meşe, kuş yuva ve yemlikleri ile endemik alabalık yetiştirme havuzu da var.

Kaynak: AA