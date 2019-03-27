Murat Torun, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra polis olmaya karar verdi.

Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) eğitiminin ardından da mesleğe başladı. Hakkari'de 2 yıl görev yapan Torun, daha sonra Nevşehir'e tayin oldu.

Nevşehir'de Kapadokya bölgesinin doğal güzellikleri başta olmak üzere çeşitli alanları tuvale yansıtan Torun, geleneksel hat sanatını kaligrafi ile bütünleştirerek farklı tarzda çalışmalara imza atıyor.

Mesai sonrası ve izin günlerinde evinin bir odasında oluşturduğu atölyesinde tuval ve boyalarla buluşan Torun, yeteneğini tablolara yansıtıyor.

Resim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor

Özgün eserler ortaya koyan Torun, polisin sanatsal yüzünü yansıtması açısından dikkat çekiyor. Torun, çizdiği resimleri inceleyenlerin kendilerinden bir şey bulabilmesi için gayret gösterdiğini belirtti.

Anadolu'da sanatsal çalışmalara gerekli değerin verilmesini arzuladığını anlatan Torun, "Sanatın kökeni aslında Anadolu ama toplum olarak biraz uzaklaşmışız, inşallah tekrar aynı seviyelere gelir" dedi. Torun, resim çalışmalarını ise ara vermeden sürdürdüğünü vurguladı.

Ayrıca çizimlerinde, farklılık oluşturmak amacıyla detaylara önem verdiğini, çalışmalarını dinlenme vakitlerinden fedakarlık ederek tamamlamaya çalıştığını belirtti.

"Benim için görsellik, detay ve çarpıcılık önemli"

Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdikten sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle POMEM'de 6 ay eğitim alıp polis olduğunu vurgulayan Torun, şunları söyledi:

"Şark görevinin ardından geldiğim Nevşehir'de, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini resmetmeye başladım. Drone veya balonla çekim yapanların fotoğraflarından faydalandım. Detayın fazla olduğu çalışmalar yaptım belki de kimsenin giremeyeceği kadar detay noktalara girmeye çalıştım. İnsanın, doğal sınırlarda gördüğünün üzerine çıkmaya çalıştım. Benim için görsellik, detay ve çarpıcılık önemli. İnsanların resimlerime baktığında bir şeyler hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Resimle kaligrafi çalışmak istiyordum ve Arapça kaligrafi çalışmaları yapmaya başladım. Türkiye'de yapılan çalışmaları takip ettim ama daha farklı olması için dizayn ve grafik tasarımları yaptım. Alışılagelmiş hat çalışmalarının üzerine çıkmaya, derinlik katmaya çalıştım."

İkinci sergisini Polis Haftası'nda açacak

Torun, sürekli farklı şekiller ve renkler kullandığını belirterek, "Ayet ve surelerdeki anlamları göz önünde bulundurarak renk kombinasyonu oluşturuyorum. Uykumuzdan ve istirahatimizden fedakarlık yaparak çalışmalara vakit ayırıyorum. Evde şu an tamamlanmış halde 50'den fazla çalışmam var" dedi.

Daha önce bir kişisel sergi açtığını belirten Torun, 8 Nisan'da başlayacak Polis Haftası dolayısıyla ikinci kişisel sergisini açmak için hazırlıklar yaptığını söyledi.

Kaynak: AA