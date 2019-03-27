Türkiye'nin ilk yerli troleybüsü unvanına sahip Tosun, 1968'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) Şişli garajındaki atölyesinde üretildi.

Çevre sorunlarına dikkat çekmek için

O dönem 5 aylık bir çalışmayla üretildi Tosun. İsmi de yuvarlak hatlarından geliyor.

Şimdi de çevresel sorunlara dikkat çekmek için yeniden yollara düştü. Elektrikli otobüse dönüştürüldü yani yüzde 100 elektrikle çalışıyor.

28T Topkapı-Beşiktaş hattında sefere çıkan Tosun, Topkapı-Yusufpaşa-Unkapanı-Eminönü Kantarcılar-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş İskele güzergahında günde 5 kez hizmet veriyor. Üstelik yolcularını nostaljik müzik eşliğinde geçmişe götürüyor.

Tosun'u gören vatandaşlar eski günleri hatırladı

İstanbul caddelerinde Tosun'u görenler, güzergahı olmamasına rağmen araca binip eski günleri yad ediyor.

Tosun ile yolculuk yapan Mehmet Evliyagil, aracı otobüs durağında beklerken tesadüfen görüp bindiğini söyledi:

''O zamanki İstanbul'u hatırladım. Güzel bir anı oldu, tazelenmesi güzel. Aracın yeni versiyonuna ilk defa biniyorum. Eski haline göre daha sessiz ve daha güzel. O zamanlar gözümde canlandı. Sorunlarını da güzelliklerini de hatırladım.''





Yolculardan Nalan Kahraman ise, otobüsü görünce büyük bir sürpriz yaşadığını belirtti.

Araca adım atınca eski günleri hatırladığını anlatan Kahraman, şöyle devam etti:

''Arkadaki biletçiler aklımıza geldi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Eski günlerimizi hatırlamış olduk. Yapanların ve yenileyenlerin ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Sadece bir biletçimiz eksik. Arkadan binerdik, bilet kesilirdi. Uzun yıllar sonra İstanbul'da ilk defa gördüm ve bindim. Yapıldığını ve yeniden yenilendiğini görmüştüm haberlerde. Karşıdan geldiğini görünce eski günler gözümde canlandı. O an binme ihtiyacı duydum ve yönümü değiştirerek koşarak bindim. Başka tarafa gidiyordum, yönümü değiştirerek yolculuk etmek istedim.''

"Tosun"un tarihçesi

İETT'nin o dönemde işlettiği 16 farklı troleybüs hattının tamamında denenen Tosun, ağırlıklı olarak 30 numaralı Ortaköy-Aksaray, 87 numaralı Edirnekapı-Taksim, 22C numaralı Bebek-Eminönü ve 34 numaralı Edirnekapı-Beşiktaş hatlarında dönüşümlü olarak çalıştı.

34 koltukta, 36 ayakta olmak üzere 70 yolcu kapasitesine sahip. Kapı numaraları 1 ile 100 arasında sıralanan 100 araçlık troleybüs filosuna Tosun eklendiğinde, 101 kapı numarası verildi.

Önde ve arkada iki kapısı bulunan Tosun'a, yolcular 1981'e kadar arka kapıdan bindi. Bu tarihten sonra İETT araçlarında biletçilerin kaldırılmasıyla ön kapıdan da yolcu alınmaya başlandı. Tosun, troleybüslerin hattan kaldırıldığı 1984'e kadar sefer yaparak İstanbullulara hizmet etti.

Tosun, 1984-2013 yılları arasında ulaşım hizmeti veremedi. İETT'nin İkitelli garajı kaporta ve boya atölyesinde 2013 yılında Tosun yeniden elden geçirildi.

Yine İETT ustalarının el attığı Tosun, MAN otobüs şasisi kullanılarak aslına uygun bir tasarımla bir adet Tosun otobüs tekrar üretildi. Dizel motor tahrikli nostaljik konseptli Tosun otobüsü, tarihi sur içi bölgesindeki Edirnekapı-Taksim-Beşiktaş güzergahında ulaşım hizmeti verdi.

Kaynak: AA