Irak'ta 56 yaşındaki Halepçeli Hoşyar Ali, 2 bacağını mayınlarda kaybetti ancak 33 yıldır çalışma azmiyle herkese örnek oluyor. Başka canlar yanmasın diye yerleştirilen mayınları gönüllü olarak temizliyor.

2 bacağını da mayında kaybetti

Ali, sağ bacağını Halepçe'nin Bamo kasabasında 1980-1988 yıllarında Irak-İran savaşında döşenen mayına basarak kaybetti. Sol bacağını ise, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in adamları tarafından 1994'te Süleymaniye'de döşenen tuzaklı mayının infilak etmesi sonucu kaybetti.

Onun görevi, 1980-1988 yılları arasında Irak-İran savaşı zamanında sınıra yerleştirilen mayınları etkisiz hale getirmek. Bunun için var gücüyle çalışıyor.

Onun için bu görev insani bir iş. Çünkü sadece insanları değil, hayvanları da bu tuzaklardan kurtarıyor.

DEAŞ'ın yerleştirdiği mayınları da temizliyor

1980'lerin sonlarında İran'da bir süre mayın imha eğitimi alan Hoşyar Ali, daha sonra Irak'a dönüp tecrübesini kullanmaya karar verdi.

Ali yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Bana verilen mayın imha kılavuzundaki bilgiler yetersizdi ve pek fazla ayrıntı içermiyordu. Bunun sonucunda iki ayrı olayda mayına bastım ve bacaklarım koptu. Taşların altında tuzaklanan mayınlar 2 bacağımı benden aldı."

Sadece Irak-İran savaşında yerleştirilen mayınları temizlemekle kalmıyor, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta birçok bölgeyi ele geçirdikten sonra döşediği mayınların da bir kısmını imha etti.

33 yılda yüz binlerce mayını temizlediğini anlatan Ali, DEAŞ'ın yerleştirdiği 2 bin 700 mayını Musul'un Başik, Telskop, Hazır ve birkaç bölgede etkisiz hale getirdi.

"Biri bu konuda yardım istese gönüllü olarak hemen giderim"

Ali, 2017'de Musul'da başlatılan operasyonda da gönüllü çalıştı:

"DEAŞ'ın bıraktığı mayınların birçoğu saatli bombaydı. O patlayıcıları eline alan insanlar hayatını kaybediyordu. Bu olayların karşısında katkı sunmak istedim ve Musul'a gittim. Orada operasyon esnasında çok sayıda bombayı etkisiz hale getirdim. Bölgede herkes beni tanıyor ve biri bu konuda yardım istese gönüllü olarak hemen giderim."

Devrik Lider Saddam döneminde 1988 yılında 5 bin kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırıda kullanılan bomba parçalarını evinde saklıyor. Elinde bulunan parçalar ve topladığı mayınların Batı ülkelerinin yapımı olduğunu söylüyor.

Müzede sergileyecek

1993 senesinde ise Japonya'ya gitti. Yardım kuruluşlarının desteğiyle burada tedavi oldu. Japonya, ona bacaklarını geri verdi.

"Japonya'da bir dizi ameliyat geçirdim ve bana protez bacak takıldı. Bu protez bacaklar önceki yapılanlardan çok daha iyiydi. Bu yüzden psikolojik destek anlamında kendimi daha iyi hissetmemi sağladı. Aslında Japonya bana bacaklarımı vererek hayatımı kolaylaştırdı."

Ali, 33 yıllık icra ettiği mesleğini insanlara daha iyi anlatmak, bilgilendirmek için savaş bölgelerinde imha ettiği ve topladığı mayınları yakında açacağı müzede sergileyecek.

Kaynak: AA