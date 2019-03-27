Hakkari'de kadınların emekleriyle kurulan bir futbol takımı Hakkarigücü. Kadınlar 1. Ligi'nde şu an 6.sırada yer alıyor.

Takımdaki futbolcular kadın futbolunu yüceltmek için çaba sarf ediyor.

Hakkarigücü Teknik Direktörü Cemile Timur, bu futbol takımını kurarak kız çocuklarının önünü açtıklarını ve onların geleceğe yönelik plan yapmalarına imkan sağladıklarını söylüyor.

20'si üniversite mezunu

Takımdaki futbolcuların 20 tanesi üniversite mezunu. Birkaçı da beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Milli Takımlarda yer alan sporcuları da bulunuyor.

Hakkarigücü Kulüp Başkanı Kıymet Kurt ise büyük bir sorumluluk altına girdiklerini ancak bir gencin yüreğine dokunabilmenin, onlara bir umut ışığı olabilmenin kendilerini mutlu ettiğini söylüyor.

Kaynak: TRT World