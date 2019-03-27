Türkiye'nin ilk ve yerli elektrikli traktörünü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen mitingde tanıttı.

"Çiftçilerimizin mazot derdi bitecek"

Bakan Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktararak, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüz, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek. İnşallah seri üretime başlayalım, üretimden çıkan ilk traktörü Alaşehir'de birlikte deneriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA