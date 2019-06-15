Uçsuz bucaksız ormanları, doğal kaynak suları ve yemyeşil vadilerin arasından dökülen akarsularıyla doğa harikası Karadeniz yaylaları, havaların ısınmasıyla misafirlerine kapılarını açtı.

Ordu'nun menderesleri ile ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası da yaz sezonuna "merhaba" dedi. Çimlerle kaplı yaylada mendereslerin aralarında otlayan hayvanlar da doğaya farklı bir güzellik katıyor.

Özellikle şehrin gürültüsünden ve sıcaktan bunalanlar yaylaları tercih ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin önemli turizm merkezlerinden olan yaylanın mendereslerini fotoğraflarla da ölümsüzleştiriyor.

Keyifli yayla gezileri

Kocaeli'nden ailesi ile yaylayı gezmeye gelen Elif Özcan, muhteşem bir doğa ile karşılaştıklarını söyledi.

Koyunlarla mendereslerin muhteşem manzara oluşturduğunu anlatan Özcan, "Burada hava güzel ve temiz. Burası bizlere çok iyi geldi" dedi.

Sevgi Kahraman ise yakınları ile keyifli bir yayla gezisi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Perşembe Yaylası'nın görülmeye değer bir yer olduğunun altını çizen Kahraman, "Burası gerçekten çok güzel. Burada bulunmaktan çok mutlu olduk, geziyoruz, eğleniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA