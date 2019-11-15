Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de ocak-ekim döneminde 153 bin 511 turist sıcak hava balon turuna katıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen gün artıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl ocak-ekim döneminde 153 bin 511 turist, sıcak hava balonuyla bölgeyi gökyüzünden izleme imkanı buldu.

Pamukkale çevresindeki çeşitli alanlardan gün doğumundan önce gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları aynı zamanda görsel şölen de sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede halen 30 firma tarafından gerçekleştirilen balon turu ücreti kişi başına 180-230 dolar arasında değişiyor.

Balon turlarının yüzde 70'ine Çinli turistler katılıyor

Beyaz cennet üzerinde hava şartlarına göre günde 3-5 sefer gerçekleştirilen balon turuna dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı turistler daha fazla ilgi gösteriyor.

Turlara katılan misafirlerin yüzde 70'ini ise Çinli turistler oluşturuyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, özellikle Çinli turistlerin balon turlarına oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Balonla seyir keyfini çıkarmak isteyen turistlerin Pamukkale'ye akın ettiğini vurgulayan Şen, "Misafirler güneşin doğuşunu ve Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izleme şansı yakalıyor. Travertenlerin büyüleyici güzelliğini havadan görmek gerçekten ayrıcalık" dedi.

Kaynak: AA