Mehmet Ali Tombul, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşıyor. Mesleği bilgisayar mühendisliği. Ancak şimdi tropik meyve üreticiliği yapıyor.

Çocukken okuduğu Yalnız Ada romanında, tropik adada vakit geçiren karakterlerden etkilendi.

"Orada farklı meyvelerden bahsediyorlardı. Sanırım o günlerden aklımda kaldı."

Kilosu 40 ile 60 lira arasında satılıyor

Çocukluğunda okuduğu kitap büyüdüğünde ona ışık oldu. Bir sera kurdu, amacı kavun ağacı olarak da bilinen papaya yetiştirmekti. İlk denemelerinde başarısız oldu. Tombul, o süreci şöyle anlatıyor:

"Özellikle tohumdan fide yetiştirme aşamasında. O aşamayı hallettikten sonra tekrar denemelerden sonra meyveyi büyütme aşamasında sıkıntılar meydana geldi. Bunları da bir şekilde deneyerek aştık.''

Geçtiğimiz yıl ilk meyvelerini aldı. Ancak bu sefer de lezzet sorunu yaşadı. Daha çok çalıştı ve lezzetli bir meyve yetiştirmeyi başardı.

Papayanın ana vatanı Güvey Meksika ve Orta Amerika. Görünümü kavuna benzese de tadı bal kabağını andırıyor. Papayanın kilosu 40 ile 60 lira arasında satılıyor.

Kaynak: TRT Haber