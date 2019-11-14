Sivas'ın Seyrantepe Mahallesi'nde Özdem Tok'a ait evin balkonuna yolunu kaybeden bir puhu kuşu girdi. Kuşu gören Tok, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler puhu kuşunu yakaladı. Yapılan incelemede puhu kuşunun sağ kanadının kırık ve yaralı olduğunu belirledi.

Ekipler, yaralı kuşu itfaiye müdürlüğüne götürdü. Burada bir süre bakımı yapılan kuş, tedavisi için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Balkondan eve giren yaralı puhu kuşunu yakalayan itfaiye eri Erhan Biter, şöyle konuştu:

"Evin içerisine balkonda girmiş kurtarmamız için itfaiyemizi aradı. Kanatlarında yaralanmalar ve kırılmalar olduğunu gördük. Alıp itfaiyemize getirdi. Buradan tedavisi için veterinere götürüp tedavi ettirip doğaya salacağız. Bu zamana kadar yakaladığımız en büyüğü diyebilirim. Bugüne kadar çok puhu yakaladım ama en büyüğünü bu ister istemez insan ürperiyor ama mesleğimizden dolayı biz hiçbir şeyden korkmuyoruz."

Haber: Uğur Yiğit