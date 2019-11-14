Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentteki korunan alanlara 2019 ocak-ekim döneminde 597 bin 125 araç giriş yaptı.

Korunan alanları 10 ayda toplam 2 milyon 223 bin 869 kişi ziyaret etti. Söz konusu alanları Ocak-Aralık 2018 döneminde 1 milyon 691 bin 241 turist gezmişti.

Bu dönemde 1 milyon 665 bin 586 kişinin gittiği Uzungöl Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yer oldu. Burayı 324 bin 762 kişi ile Altındere Vadisi Milli Parkı, 56 bin 515 ziyaretçi ile de Sera Gölü Tabiat Parkı izledi.

Beşikdağ Tabiat Parkı'na 48 bin 480, Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı'na 44 bin 751, Kayabaşı Tabiat Parkı'na 30 bin 113, Kadıralak Tabiat Parkı'na 26 bin 700, Çal Camili Tabiat Parkı'na 18 bin 540, Görnek Tabiat Parkı'na da 8 bin 422 yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Kaynak: AA