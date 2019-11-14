İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında oturan Leyla Açıkgöz'ün evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, evde hareketsiz halde buldukları 3 kediyi kalp masajı yapıp oksijen vererek hayata döndürmeye çalıştı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan kedilerin sahibi Açıkgöz, gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük üzüntü yaşayan Açıkgöz'ü komşuları ile sağlık ekibi sakinleştirmeye çalıştı.

Açıkgöz'ün iki kedisinin daha olduğu, birinin kızı tarafından veterinere götürüldüğü, diğerinin ise yangın esnasında evden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA