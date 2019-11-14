Türkiye
Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderildiği iddiası incelemeye alındı14 Kasım 2019 Perşembe 14:26 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 14:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Titck tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’nın İskitler semtindeki bir firmanın, terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler: tıbbi cihazlar PKK müfettiş Fahrettin Koca ankara