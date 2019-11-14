Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’nın İskitler semtindeki bir firmanın, terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA