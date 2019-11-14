Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'de yarın, Antalya merkezle Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde bu gece saatlerinde gök gürültülü sağanağın yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Yağışın yarın öğleden sonraya kadarki periyotta etkili olacağı (30-60 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Akdeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, Antalya Körfezi'nde kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 5-7 kuvvetine ulaşacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA