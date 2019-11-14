İstanbul'un çeşitle ilçelerinde, abartı egzoz kullanan, patinaj çeken, caddede meşaleler yakarak havai fişek fırlatıp trafikte tehlike saçan sürücüler tespit edilip yakalandı.

Ehliyetlerine el konulan, araçları men edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere, toplamda 19 bin 174 lira idari para cezası kesildi.

Beşiktaş'ta bir grup genç, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için otomobillerle trafiğe çıkmış, konvoy halinde gittikleri esnada “slalom” yapmıştı.Trafiğin altını üstüne getiren magandalar, kavşakta da “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmıştı.

Fatih Kızılelma Caddesi üzerinde ise başka bir grup, işlek olan caddede meşaleler yaktıktan sonra araçlar geçtiği esnada havai fişek fırlatarak trafikte tehlike oluşturmuşlardı. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

Tek tek gözaltına alındılar

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, 34 CCF 178 plakalı araç sürücüsü M.K, 06 FH 2976 plakalı araç sürücüsü M.B, ve 34 GAF 57 plakalı motor sürücüsü M.M.İ.’yi tespit etti. Adresleri de belirlenen şahıslar sivil trafik polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA