Türkiye
İzmir'de 2 bin 97 şişe sahte içki ele geçirildi14 Kasım 2019 Perşembe 12:15 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 12:22
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 97 şişe sahte içki ele geçirildi.
Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta bazı ev ve araçlarda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Belirlenen ev ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 97 şişe içki bulundu, E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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