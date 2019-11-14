Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta bazı ev ve araçlarda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen ev ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 97 şişe içki bulundu, E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA