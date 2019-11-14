Türkiye
Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 9 yaralı14 Kasım 2019 Perşembe 11:11 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 11:16
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 9 öğrenci yaralandı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci taşıyan M.T. idaresindeki 10 BDG 97 plakalı servis aracının lastiği patladı.
Şarampole devrilen araçtaki 13 kişiden Abdulaziz, Emine, Seyid, Polat, Sevcan, Canan, Tülin ve Ramazan Topkaya ile Barış Narin yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
112 Acil Servis ekiplerince Hani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevcan, Abdulaziz, Seyid ve Canan Topkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sevcan Topkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: şarampol öğrenci servisi Diyarbakır