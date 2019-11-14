Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 973 metre yükseklikteki Kavrun Buzul Gölü yüzeyi, yağan kar ve soğuğun etkisiyle buz tuttu. Bir grup doğasever ise buzul gölü çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Buzla kaplı gölde fotoğraf çeken Engin Tavlı, "Dağlardaki manzaralar ve yansıyan kareler hep farklıdır. Aşina olduğunuz fotoğrafların dışında kareler görmek ister, fotoğraf tutkunları. Biz de ne zaman fırsat bulursak dağları gezmeye çıkıyoruz. Güzel fotoğraflar alıp dönüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA