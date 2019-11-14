Türkiye
“U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu14 Kasım 2019 Perşembe 14:05 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 14:16
Erzurum’da dönüşün yasak olduğu yerde 'U' dönüşü yapan otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kaza trafik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Çat yolunda meydana geldi. Trafik kameralarına yansıyan görüntülerde Çat istikametinden gelen bir otomobil dönüşün yasak olduğu kavşakta “U” dönüşü yapmak isterken diğer istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı.
Trafik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler: trafik Kazası