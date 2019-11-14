Kaza, Çat yolunda meydana geldi. Trafik kameralarına yansıyan görüntülerde Çat istikametinden gelen bir otomobil dönüşün yasak olduğu kavşakta “U” dönüşü yapmak isterken diğer istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Trafik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA