Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi14 Kasım 2019 Perşembe 12:45 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 13:48
Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Kıran-6 operasyonunun sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 1 RPG 7 roketatar, 1 keskin nişancı tüfeği, 14 el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 18 kilo TNT, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Kıran-6 Operasyonu kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) November 14, 2019
-1 RPG 7 Roketatar
-1 Keskin Nişancı Tüfeği
-14 El Bombası
-34 Antitank Roketatar Mühimmatı
-18 Kg TNT
-4 EYP Düzeneği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/sLnNP5Qhl1
Kaynak: DHA