Türkiye

Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

14 Kasım 2019 Perşembe 12:45 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 13:48

Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.