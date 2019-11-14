Hamuru kendi elleriyle yoğuruyor, özenle açıyor, teker teker kıymaları koyup kapatıyorlar. En lezzetli mantıyı, Ankara'daki Ömer Kaplan Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri yapıyor.

Ortaklaşa belirlenen yemeği yardımlaşarak yapıyorlar. Özel eğitim meslek okullarında öğrenciler, el becerilerinin gelişmesi için atölye derslerine katılıyor.

Onların ellerinden her iş geliyor. Sadece yemek yapımında değil, mobilya tasarımında da iddialı öğrenciler. Yaptıkları tasarımları kimi zaman ailelerine hediye ediyorlar kimi zaman da okula gelen misafirlere.

Tasarımdan dekupaja, zımparadan tornaya... Öğrenciler, üretiminin her aşamasında çalışıyor. Atölyelerde öğrencilere bireysel eğitim planları uygulanıyor.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Deniz Eryılmaz