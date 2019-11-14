Türkiye'den yola çıktılar, Suriyeli çocuklara mutluluk taşıdılar. Görüntüler, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'den. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), terörden arındırılan bölgelerde çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı.

Hazırlanan iyilik tırı, Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Buluşmaların Çobanbey, Cerablus ve El Bab'ın ardından son adresi Afrin oldu. Aralarında yetimlerin de bulunduğu yaklaşık 800 çocuk, kendileri için düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Projenin koordinatörü Mahmut Karakaya, "Çocuklar bir gün iyilik görürler, onu gece rüyalarında görürler. Allah devletimizi var etsin" dedi.

Rafadan Tayfa ekibi de oradaydı

Çocuklar için ilçe merkezindeki ilkokul bahçesine oyun alanı kuruldu. Minikler yarışma ve programlarla doyasıya eğlendi. TRT'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın kahramanları da oradaydı.

Suriyeli çocuklar, çizgi filim karakterlerinin şovlarını büyük ilgiyle izledi. Etkinlik boyunca Afrinli çocukların elinden Türk bayrağı hiç düşmedi.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu