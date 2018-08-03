Özel çocuklar yüzme kurslarıyla sosyalleşiyor

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaz okulu yüzme kurslarına katılan zihinsel engelli çocuklar, hayata bağlanıyor.

İl müdürlüğünde görevli yüzme antrenörleri, yüzme kurslarına katılan otizm, down sendromlu ve mental grubundaki özel çocuklara, sosyalleşmeleri ve hayata tutunmaları için yüzme öğretiyor.

Çocuklar hem sosyalleşiyor hem de milli sporcu olarak yetişiyor

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, kurslara katılan engelli çocuk sayısını artırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kurslarda hem çocukların sosyalleşmesi hem de onların milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil etmesi imkanı bulduğunu belirten Kardaş, "Yaz spor okullarımız engelli çocuklarımızla devam ediyor. Tekirdağ genelinde spor tesislerimizde 44 engelli çocuğumuz var. Tekirdağ'da yüzmede Türkiye Şampiyonası'nda önemli derece elde etmiş sporcularımız var. Kurslar sadece yazın değil kış aylarında da sürekli devam edecek" dedi.

"Kurslar yaz-kış devam ediyor"

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da kursların yaz-kış devam ettiğini ve her yaş grubundan engellinin kursa katılabileceğini anlattı.

"Yüzme yaz okullarımız başladı. Kışın yapılan kurslarımız yaz aylarından artan katılımcı sayısıyla devam ediyor. Zihinsel, bedensel engelli çocuklarımıza elimizden geldiği kadarıyla yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Onlara yüzmeyi öğretiyoruz, aynı zamanda farklı sosyal aktiviteler de yapıyoruz."

Bulut, yüzme kursları bünyesinde bugüne kadar yaklaşık 90 engelli çocuğa yüzme öğrettiklerini, kurslarda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Suda hareket etmeleri bile onlara çok şey katıyor"

Özel sporcularla çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ve ailelerin de kendilerine destek olduğunu belirten Anıl Bulut, "Yüzme kursuna katılan çocuklar hem yüzmeyi öğreniyor hem de bunun yanında sosyalleşiyor. Özel çocukların suda hareket etmeleri onlara çok iyi geliyor. Sadece yüzmeyi öğrenmeleri değil suda hareket etmeleri bile onlara çok şey katıyor. Bu özellikle bedensel engelli çocuklar için çok önemli. Zihinsel engelliler için de bu çok önemli ama bu konuda bedensel engellileri daha çok ön planda tutuyoruz" dedi.

"Çocuklar evde durmasın"

Bulut, daha önce engelli sporcularla katıldıkları Türkiye şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazandıklarını söyledi.

"Zihinsel engelliler de yüzmeyi öğrendikçe gelişim sağlıyor. Kurslarımıza çocuklarını getiren aileler çok memnun kalıyor. Zaten yüzebilen anne babaları da suya alarak çocuklarıyla beraber yüzmelerine sağlıyoruz. Hem kendilerine spor oluyor hem de bize yardım etmiş oluyorlar. Bu şekilde daha güzel daha verimli bir kurs oluyor. Çocuklar da yüzmeden sonra çok güzel değişimler oluyor. Fatma Nur isimli down sendromlu bir kızımız yüzmeye başladıktan sonra yarışmalara katıldı ve çok güzel dereceler elde etti. KPSS'ye girmişti ve şimdi yakın zamanda atama bekliyor. Sınavda çok başarılı oldu. Çocuklar evde durmasın bütün sportif aktivitelerine katılsınlar. Velilere tavsiyem budur."

Rabia Bostancı: "Çocuğum tortikolis sorununu yüzerek yendi"

Engelli çocuğu olan anne Rabia Bostancı ise 5 yaşındaki oğlunun serebral palsi hastası olduğunu belirtti.

Bostancı, büyük oğlunun tortikolis hastalığını yüzerek aştığını anlattı.

"Ben 2 çocuğumu da yüzme kursuna getiriyorum. Büyük çocuğumun tortikolis problemi vardı. Çok şükür o sorununu yüzerek yendik. Küçük çocuğum da serebral palsi hastası, onun hastalığını da yüzerek yenmek için kurslara geliyoruz. İnşallah o da hastalığını yenecek. Yüzmeye başladıktan sonra kasları güçlendi, daha çok yemek yemeye başladı ve gelişimi hızlandı. Sağlık problemimiz olmadığı sürece her zaman yüzme kursuna katılmaya devam edeceğiz."

4 yaşında engelli çocuğunu kursa getiren baba Ömer Sancar, oğlunun suda çok mutlu olduğunu ve yüzmenin ona çok iyi geldiğini söyledi.

"Serebral palsi hastası çocuğum yüzmeyi ve suyu çok sevdiği için kurslara katılıyoruz. Su sporları ve suda yaptığı hareketler vücuduna çok iyi geliyor ve o yüzden kurslara devam ediyoruz. Suda çabaladığı her süre kaslarına iyi geliyor."

Kaynak: AA