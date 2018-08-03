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Ekmeklerini soğandan çıkarıyorlar

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Yozgat Aydıncık'a gelen mevsimlik işçiler, kavurucu sıcakta soğan tarlalarında hasat yaparak yevmiyelerini çıkarıyor.

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Ekmeklerini soğandan çıkarıyorlar

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Yozgat Aydıncık'a gelen mevsimlik işçiler, kavurucu sıcakta soğan tarlalarında hasat yapıyor.

7 çuval soğan bir yevmiye sayılıyor

Tarım işçilerinden Cihan Kıran, her yıl Yozgat'a geldiklerini ve tarlalarda çalıştıklarını söyledi.

Soğan tarlasında hasat yaptıklarını anlatan Kıran, "Güneş altında çalışmak zor ama yapacak başka işimiz yok. Toplanan soğanın 7 çuvalı bir yevmiye sayılıyor ve bir yevmiyemiz de 60 lira" dedi.

İşçilerden Şahabattin Gülan da her yıl Şanlıurfa'dan Yozgat'a geldiklerini, patates ve soğan tarlalarında çalıştıklarını belirterek, "Çadırlarda kalıyoruz. Elektrik olmadığı için özellikle akşam yemek konusunda zorlanıyoruz. Telefonlarımızı gidip köy camisinde şarj ediyoruz. Yaklaşık 120 çadır var ama elektriğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Hem aileye yardım hem okul harçlığı

Soğan tarlasında ailesine yardımcı olan 15 yaşındaki Semih Gülan ise güneş altında çalışmanın zor olduğunu ancak çok hızlı çalıştığını ve dakikada yaklaşık 50 soğan kesebildiğini söyledi.

Lise 3. sınıfı öğrencisi Remziye Polat da okul kapanınca harçlığını çıkarmak için ailesine yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: yozgat, soğan, mevsimlik işçi
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