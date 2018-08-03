Kızkalesi'nde tarih ve doğayla iç içe tatil

Mersin'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en bilinen yapısı olan Kızkalesi, masmavi denizi ve temiz plajıyla tarihle iç içe yüzmek isteyenlere farklı bir tatil deneyimi sunuyor.

Hitit dönemiyle başlayıp Helenistik, Roma ve Bizans ile devam eden tarihsel süreç içinde Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olarak bilinen Korykos Antik Kenti'nin içerisinde olan Kızkalesi, tarihle iç içe denizin tadını çıkarma imkanı sağlıyor.

Dış çevre uzunluğu 200 metre olan kaleye, kıyının yaklaşık 500 metre açığında olduğu için hem yüzülerek hem de çeşitli su araçlarıyla ulaşılabiliyor.

Çevresinde çok sayıda otel, pansiyon ve işletme bulunan Kızkalesi, uygun konaklama fırsatıyla da ekonomik tatil isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oluyor.

Kızkalesi, sahilinin derin olmamasının da etkisiyle çocuklu ailelerin gözdesi olurken, bölgede düzenlenen çeşitli festivallere de ev sahipliği yapıyor.

"2018 inanılmaz bir sene oldu"

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, kentin en güzel plajlarından birinin Kızkalesi'nde olduğunu belirterek, kumun, denizin, güneşin tarihle harmanlandığı bir bölge olduğunu söyledi.

Kalenin, UNESCO'da yer almasının kent ve Türkiye için son derece önemli olduğunun altını çizen Öztop, "Kızkalesi gerçekten çok güzel ve görülmeye değer bir yer. Gelen misafirlerimiz kum, deniz ve güneşin yanı sıra bölgenin tarihi zenginliklerini de görebiliyorlar. Bu anlamda Kızkalesi son derece önemli. Çevresinde, Cennet-Cehennem Obrukları ile Astım Mağarası gibi birçok ören yerini de bulunduruyor" dedi.

Mehmet Şirin Öztop, yatak doluluk oranlarının işletmecileri memnun ettiğine de değinerek, "Dünyada son 3 yılda gelişen olaylardan dolayı turizm sektörü çok ciddi bir şekilde etkilenmişti. Ama 2018 inanılmaz bir sene oldu. Biz çok mutluyuz. Doluluk oranı en üst düzeyde. Rezervasyonlar devam ediyor. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Bayramdan sonra da rezervasyonlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Yüzerek kaleye gidip gelmek çok güzel bir duygu"

Kızkalesi'ne ziyarete gelen 27 yaşındaki Onur Gülalan da plajın rahat ve kumlu olması nedeniyle çocuğu için bölgeyi tercih ettiğini belirterek, "Kızkalesi deniziyle, ortamıyla çok güzel bir yer. Yıllardır buradayız. Özellikle denizi aileler ve çocuklar için çok iyi. Yüzerek kaleye gidip, gelmek benim için çok güzel bir duygu. Kaleye yüzüp oradan burayı izlemek çok farklı bir his. Bizden başka bunu yaşayan yoktur herhalde" dedi.

Kaynak: AA