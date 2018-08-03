Kangal Kaplıcası'nın doktor balıklarına yoğun talep var

Sivas'a 98, Kangal ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıcası, yurt içi ve yurt dışından sedef hastaları başta olmak üzere şifa arayan çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki suda yaşayan binlerce balık, sivilce ve yara kabuklarını yiyerek, deriyle kaplıca suyunun temasını artırıyor.

Özellikle sedef hastaları rağbet gösteriyor

Romatizma, kırık ve çıkık ile sinir, deri ve böbrek hastalıklarına da olumlu etkileri bulunduğu belirtilen kaplıcanın, özelikle sedef hastalığına iyi geldiği ifade ediliyor.

Kangal Balıklı Kaplıcası İşletmecisi Fuat Ünsal, buranın dünya kaplıcaları içerisinde emsallerinin bulunmadığını, başta sedef hastaları olmak üzere çok sayıda kişinin şifa için tercih ettiği merkezlerin başında olduklarını söyledi.

Kaplıcada yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Ünsal, "Doktor balıklar son 5 yılın en yoğun mesaisini yapıyor. Çünkü ülkemiz gerçekten güvenli ve gezilebilir bir ülke" dedi.

"Dünyanın her tarafından insanlar geliyor"

Türkiye'deki güvenli ortam ve ekonomiden dolayı turizm sezonunun hareketli geçtiğini vurgulayan Fuat Ünsal, bu hareketliliğin "doktor balıklarıyla" bilenen Kangal balıklı kaplıcasına da yansıdığını söyledi.

Ünsal, ziyaretçilerin kaplıcada tedavilerini tamamladıktan sonra mutlu şekilde evlerine döndüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Misafirlerimizin yarıya yakını yabancılardan oluşuyor. Dünyadan insanlar burayı biliyor ve geliyor. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinden buraya gelip tedavi oluyorlar.

Sedef hastalığı beyaz tenli insanlarda genelde daha yaygındır. Kaplıcamıza gelenlerin sayısı son yıllara göre 3-4 kat arttı. 5-6 sene önce daha az yerli ve yabancı turist geliyordu fakat bu sene kaplıcaya yerli ve yabancı çok sayıda turistin rağbet ettiğini görüyoruz.

Burası dünyanın kabul ettiği sağlık merkezi ve insanlar güzel bir şekilde tedavilerini olup gidiyorlar."

Kaynak: AA