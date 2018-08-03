Kitap okumak bağımlılığa dönünce "sahaf" oldu

Eskişehir'de yaşayan 30 yaşındaki Burak Kılıç, 12 yaşında başlayan kitap okuma aşkı sayesinde biriktirdiği 8 bin kitapla sahaf dükkanı açtı.

Eski kitap, dergi ve plaklara olan merakı nedeniyle evinde biriken kitaplara kendi tabiriyle "nefes aldırmak" isteyen Burak Kılıç, bir pasaj içinde açtığı sahafta ilgililerin kitaplarıyla buluşmasını sağlıyor.

"Kitap kokusuna alışan insanlar okumaktan vazgeçemez"

Kitapları satmaktan çok satın almayı seven Kılıç, mesai saatlerinde de kitap okumaktan vazgeçemiyor.

Burak Kılıç, kitap kokusuna alışan insanların okumaktan vazgeçemeyeceğini anlattı:

"O kokuyu burnum bir kere hissetti. Vazgeçemedim. İyi ki de vazgeçmedim. Bugüne kadar 6 bin kitap, bir o kadar da dergi okumuşumdur. Kitaplar, hayata başka bir pencereden bakabilmeyi, her yazılanın içinde yazara dair bir iz bulabilmeyi sağladı."

"Tüccar değiliz"

Sahafların ve çiçekçilerin tüccarlık yapmadığını söyleyen genç sahaf, şunları anlattı:

"Oğuz Atay bir kitabında 'Çiçekçiler ve kitapçılar tüccar değildir' demişti. Kesinlikle katılıyorum. Bu işin tüccarlığını yapamazsınız zaten. Bir satarsınız, iki satarsınız sonra biter. Kitap okumak, satın almak, onunla yolculuğa çıkmak, yazarın penceresini aralamak bambaşka bir duygu. Ben askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. Çarşı izinlerimde poşet poşet kitap alır, okurdum. Nasıl ki sen çikolatalı pasta seviyorsun, ben de kitapları seviyorum."

Burak Kılıç, hedefinin Eskişehir'de İstanbul Sahaflar Çarşısı gibi bir oluşum ortaya çıkartmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Eskişehir aslında öğrencisi bol bir kent. Fakat üzülerek söylüyorum, kitaba ilgi çok az. Genç nesil maalesef okumayı sevmiyor. Ben Eskişehir'de bir sahaflar çarşısı olmalı diye düşünüyorum. Belki eksiklik bizdedir, böyle bir oluşum ortaya çıkarsa belki de ilgi artar."

Kaynak: AA