Suriyeli Emani savaşın izini yüzünde taşıyor

Suriye’de Esed rejiminin düzenlediği bombalı saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Evlere düşen bombaların ardından çıkan yangınlar da binlerce kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yangınlarda yaralananların bir bölümü Türkiye'de tedavi altına alınıyor.

İdlib’de yaşayan 14 yaşındaki Emani Sabhe’nin yüzü, bir yıl önce evlerine düşen bombanın neden olduğu yangında yandı.

Suriyeli küçük kız, yüzündeki yanık izlerinden dolayı dışarı çıkamadığını ve yanık izleri gözükmesin diye peçesini çıkarmadığını söyledi.

"Ölmedim ama ölümden beter oldu"

İçindeki acının tarifsiz olduğunu belirten Emani, olay anını şöyle anlattı:

“Evde otururken büyük bir gürültüyle sarsıldık. Ne olduğunu anlamaya çalışamadan alevler içinde kaldım. Sobanın yanında oturuyordum. Evimize atılan bomba sobaya denk geldi ve bir anda alevler içinde tutuştum. Ölmedim ama ölümden beter oldu. Yanık izleri içimdeki acıyı ifade etmeye bile yetmez.”

Emani, babası ve kardeşlerini Suriye’de bırakarak, annesi ve diğer kardeşiyle birlikte tedavi olabilmek için Türkiye’ye geldi. Geçirdiği operasyon sonucu küçük kızın yaraları iyileşti fakat yanık izleri kaldı.

Yardım eli bekliyorlar

Emani’nin annesi, çocuğunun eski yüzüne kavuşabilmesi için ameliyat olması gerektiğini fakat maddi durumlarının yetersiz olduğunu söyleyerek, “ilk burada oldu tedavisi ama yüzündeki izler geçmedi. Zor durumdayız. Doktorlar ameliyat olursa geçeceğini söylediler, ama durumumuz yok” dedi.

Suriyeli aile, kızlarının eski yüzüne kavuşabilmesi için kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Kaynak: TRT Haber