Nijerli Salva'dan Türk doktoruna duygulandıran hediye

Türk doktorlar ve hemşireler, Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) desteklediği gönüllü sağlık hizmetleriyle Afrika'da ihtiyaç sahiplerinin derdine deva oluyor.

Nijer güneyinde Tessaoua'da yaşayan 45 yaşındaki Salva Abdou, gönüllü Türk doktorların yaptığı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

"Salva Hanım artık sağlığına kavuştu"

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın ve Doğum Uzmanı Doktor Gökçe Yılmaz ve olayın diğer şahidi Hemşire Hatice Özdemir, Abdou'nun ameliyata kabul edilmesi sonrasında yaşananları anlattı.

Dr. Yılmaz, hastanın rahim sarkması şikayetiyle muayeneye geldiğini ve yapılan tetkiklerden sonra ameliyat için kendisine randevu verildiğini belirtti.

"10 yıldır rahim sarkması rahatsızlığı yaşayan Salva Hanım'ın ameliyatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Salva Hanım artık sağlığına kavuşmuş durumda."

"Yumurtaları görünce bütün ekip çok duygulandı"

Abdou'yu ameliyata hazırlayan hemşirelerden Hatice Özdemir, iki haftadır Nijer'in birçok bölgesinde gönüllü olarak sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

"Salva Hanım ameliyat odasına geçtiğinde ben de arkasından gittim. Baktım Salva Hanım'ın gözleri dolu, 'imkanım bu kadar' diyerek minnet içinde elinde sakladığı yumurtaları doktor hanıma uzattı. Yumurtaları görünce bütün ekip çok duygulandı. Çünkü o gün ekibimizden bazıları sıtma olmasına rağmen çalışıyordu. Herkes yorgundu. Bu güzel davranışı gören ekibin motivasyonu birden arttı."

Birçok Afrika ülkesine gönüllü sağlık hizmeti vermeye gittiğini anlatan Özdemir, Nijer'in ilk gittiği ülke olması dolayısıyla özel bir yerinin olduğunu söyledi.

"Kendi adıma, 'Neden Afrika?' sorusuna bir cevap daha aldım. Ameliyata gelirken tüm ekibe hediye olarak yumurta getiren teyze, sen ve senin gibiler oldukça, bizim yolumuz Afrika’ya düşmeye devam edecektir. Veren el olmak güzeldir ama faydalı olduğunuzu görmek, şu hayatta bir kez bile olsa yaşanması gereken en güzel duygu."

Türk doktorlar binlerce kişiyi muayene etti

Doktor İbrahim Ceylan öncülüğündeki yüzlerce gönüllü doktor ve hemşire "Maksat gönüller bir olsun" sloganıyla 2005 yılından bu yana Afrika kıtası başta olmak üzere dünyanın yoksul birçok yerinde sahada sağlık hizmeti veriyor, muayene ve ameliyatlar gerçekleştiriyor.

Gönüllü Türk sağlık ekibi, Nijer programının 11'inci gününün sonunda toplam 828 kadının doğum ve genel cerrahi branşlarındaki ameliyatlarını gerçekleştirdi.

Ayrıca bin 104 çocuk, 3 bin 520 dahiliye, bin 551 göz, bin 225 diş muayenesi yapan ekip, 756 göz ameliyatı, 675 diş çekimi ve 440 ultrasonografi çekimi gerçekleştirmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı, TİKA ve İKB gönüllülerin yurt dışındaki birçok projesine finansman ve materyal desteği sağlıyor.

Kaynak: AA