Dans eden de var, utanan da, dilenci taklidi yapan da... Onlar, profesyonel oyuncu köpekler.

Film ve dizilerde rol almaları için sabırla eğitiliyorlar. Eğitmenlerinin sözünden bir an olsun çıkmıyorlar.

Oyuncu köpekler, Ankara'da özel bir merkezde eğitiliyor.

Hem akıllı hem de yetenekliler

Köpek eğitmeni Tarkan Özvardar, "Günlük çalışma yapılıyor. Tıpkı bir sporcu gibi yaşıyorlar. Özel diyetleri var. Özel programları var. Günde bir defa antrenman yapıyoruz" dedi.

Film ve dizilerde her rolün üstesinden geliyorlar.

Köpekler, uyumlu hareketleriyle de dikkat çekiyor. Bu sevimli hayvanlar, emek ve sabırla eğitiliyor. Özenle beslenmeleri sağlanıyor.

Köpekleri yetiştirmede altın kural ise ceza değil, pozitif yetiştirme yöntemiyle ödüllendirme.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mikail Sevinç, Fatih Karadavut