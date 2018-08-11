Otizmli öğrenci üniversite sınavında derece yaptı

İzmir Tire Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Ege Akdeniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye 256'ncısı, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) de sayısal puan türünde Türkiye bin 948'incisi oldu.

Kaymakam Hasan Tanrıseven, başarılı öğrenci Akdeniz ve ailesini makamında kabul ederek, tebriklerini iletti.

Akdeniz'in bu başarısının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Tanrıseven, şunları kaydetti:

"Öğrencimiz Ege, otizmin eğitime engel olmadığını, aksine otistik öğrencilerin başarılı olabildiğini bir kez daha gösterdi. Otizmin olumsuz etkilerinden sıyrılmak eğitimle mümkün. Gencimiz, YKS sınavında elde ettiği başarı ile bunu bütün Türkiye'ye gösterdi. Aile, eğitim camiası, arkadaşlar ve terapi veren uzmanların desteğiyle otizmli gençlerimiz yeteneklerini açığa çıkarabiliyor. Ege, Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi'ni kazanarak büyük bir başarı göstermişti, şimdi de YKS'de Türkiye çapında bir derece yaparak daha büyük bir başarıya imza attı."

Otizmli Ege Akdeniz de okul hayatı boyunca sistemli ve düzenli çalıştığını, otizmli kişilerin pes etmemesi gerektiğini belirterek, "Hedefim bilgisayar mühendisi olmak. Tercihlerimizi de bu yönde yaptık. Başarılı olacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Çocuğunuzdan ümidi kesmeyin"

Ege Akdeniz'in polis memuru babası Mehmet Akdeniz de oğlunun başarısının aileyi sevince boğduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Otizm ile mücadele zorlu bir süreç. Mücadelede ilk 7 yaş çok önemli. Biz, Ege'nin ailesi olarak bilinçli davranıp 1 yaşından itibaren özel eğitime başladık. Eşim ile birlikte tüm hayatımızı, hatta mesailerimizi çocuğumuzun eğitimine göre planladık. Kaymakamlarımız, müdürlerimiz izin konusunda hep anlayışlı davrandı. Uzun yıllar süren bu zorlu süreçte maalesef birçok aile pes ediyor, ama biz pes etmedik. Öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının destekleri çok önemliydi. Çok şükür Ege başarılı oldu. Bu aşamada Ege'nin durumuna uygun, verimli ve başarılı olabileceği bir mesleğin ve üniversitenin seçimini yapıyoruz. Ailelere tavsiyem özellikle bu durumda olan çocuklarından asla ümidi kesmesinler. Emek vermeden sonuç alınamıyor."

Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Müdürü Öztürk Kurtça ise Ege Akdeniz'in, özel öğrencilere tanınan ek 30 dakikalık süreyi kullanmadığına ve normal sınav süresinden de 15 dakika erken çıktığına dikkati çekerek, öğrencisinin başarısının tüm okulu sevindirdiğini aktardı.

Kaynak: AA