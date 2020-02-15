Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki Dereiçi İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, okula ulaşmak için zorlu bir yolculuk yapıyor.

384 basamağı 20 dakikada çıkıyorlar

Öğrenciler sırtlarında çantalarıyla 384 basamaklı merdiveni çıkıp, okula ulaşıyor. 12 öğretmenin görev yaptığı okulda okuyan 94 öğrenci, dağ yamacına kurulan okula ulaşmak için yaklaşık 20 dakikalık yolculuk yapıyor. Okula araç yolu da olmasına rağmen öğrenciler daha kısa güzergah olduğu için merdivenleri tercih ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Okula giderken çok yoruluyoruz"

Öğrencilerden Yusuf Aydın, her gün 384 basamaklı merdiveni inip çıktıklarını belirterek, "Çok yoruluyoruz. Zorlu bir yolculuk oluyor. Okula çıkması zor ama inmesi kolay" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Öğrencilerin 384 basamaklı merdiveni kullanarak okula geldiğini söyleyen öğretmen Muhittin Polat da "Okulumuza arabayla da ulaşmak mümkün ama servis yok. O nedenle öğrenciler merdiveni kullanmak zorunda kalıyor" diye konuştu.