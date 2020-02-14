Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da çiçek açan ağaçlar meyve vermeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile çiçek açan erik ağaçları meyve vermeye başladı.
Kış mevsimini güneşli ve ılık geçiren Ege Bölgesi'nde erik üretiminin önde gelen merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ağaçlar çiçek açmaya başladı.
[Manisa'da erken gelen bahar üreticiyi şaşırttı Fotoğraf: AA]
Erkenci bakar üreticiyi tedirgin etti
Normal şartlarda mart ayının ikinci haftasından sonra çiçek açmaya başlaması beklenen ağaçlarda meyve oluşması üreticiyi tedirgin etti.
Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, erkenci baharın ağaçları şaşırttığını, çok sayıda ağaçta çiçeklenme ve meyve olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Şenol, "Bundan sonra soğuk ve don olmazsa erken çiçek açan meyve ağaçlarının hasadı da erken olur. Ama soğuk olursa meyveler zarar görür." dedi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Turgutlu meyve manisa haberleri çiçek açan ağaçSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:16
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