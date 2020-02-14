Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'daki bina ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor
[Fotoğraf: İHA]
Fatih'te 5 katlı ilginç bina, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
İstanbul Fatih Yedikule Mahallesi'nde yapılan dar ve uzun yapılı bina görenlerin ilgisini çekiyor.
5 katlı ve oldukça dar olan binanın çatısında çok sayıda baz istasyonu yer alıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Bazı vatandaşlara göre ise, binanın sağlam olmadığı görünüşünden belli oluyor.
Binayı görenler mutlaka fotoğraf çekiyor
İlginç mimariye sahip olan binanın arsa sahibi, elinde bulunan yeri değerlendirmek için böyle bir bina inşa ettirmiş.
[Fotoğraf: İHA]
Binayı görenler, fotoğraflamadan geçmiyor. Bu olağandışı mimari, özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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