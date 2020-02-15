5 milyar dolarlık hazır gıda ve paket servis alanında yaşanan büyük rekabet, motosikletli kuryeleri vazgeçilmez kıldı.

Türkiye'de kayıtlı motosikletli kurye sayısı 982 bine ulaştı.

Zamana karşı yarışıyorlar

Artık her yerdeler. Pizzacılardan, kebapçılardan, marketlerden fırlıyor ve şehrin caddelerine yayılıyorlar. Evden sipariş alışkanlığı sürdükçe onların da sayıları giderek artacak. Ellerinde paketleri motosikletli kuryeler zamana karşı yarışıyor.

Kuryelerin büyük bölümü üç büyük şehirde çalışıyor. Yaş ortalamaları 27. Gençler, yarı zamanlı çalışma fırsatı sebebiyle bu mesleği tercih ediyor.

Kurye Almina Dönmez, "İnsanlarla iç içesiniz, sosyal ilişkileriniz devam ediyor. İnsanlarla konuşabiliyorsunuz, şakalaşabiliyorsunuz. Her şeyden önemlisi de çalışırken sevdiğiniz bir şeyi kullanıyorsunuz."

Kurye Muzaffer Saklavcı, "Sipariş fişlerinin altına kimi zaman ‘sigara alır mısın?’ tarzında şeyler yazıyorlar. Hatta çok ilginç, bir müşterime denk geldim, ‘gelirken tüp alır mısın?’ yazmıştı./... –Aldınız mı tüpü? –Tüpü alamadım. "

Ancak eğlenceli görünse de motosikletli kuryelik oldukça tehlikeli bir meslek.

Bazı firmaların uyguladığı zaman sınırı, kuryeleri her an kazayla burun buruna getiriyor. Geçen yıl kazalarda yaşamını yitiren kurye sayısı 200'e yaklaştı. Kazalarda 250'yi aşkın motosikletli kurye de yaralandı. Kuryeler, tüm bu nedenlerden dolayı mesleklerinin 'yüksek tehlikeli' grupta değerlendirilmesini istiyor.

Ölümlü kazaların yüzde 34'ü

İzmir Motosikletli Kuryeler Der. Bşk. Burhan Akgül, "Türkiye genelinde yüzde 100 ölümlü kazalardan yüzde 34'ünü motosikletli kuryeler yaşamakta. Şu anda az tehlikeli meslek olarak geçti. Biz bundan memnunuz ama daha iyisini olmasını istiyoruz. Çünkü biz motokurye mesleğinin çok tehlikeli bir meslek olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi motosikletiyle çalışan bir kurye olabilmek için en az 10-12 bin liralık yatırım gerekiyor. Bu rakamın ucu açık. Ekipman biraz pahalı ama kaza anında hayat kurtarıyor.

Motosikletli kuryelik için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getiriliyor.

Böylelikle kuryelerin mesleki eğitim alması, standart donanımlara kavuşturulması ve kayıt dışılığın önlenmesi hedefleniyor.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Altan Ayhan

Kurgu: Kaan Kale