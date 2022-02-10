Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hava şartlarından dolayı dışarıda otlanamayan keçilerin sütleri yavrularına yetmiyor. Oğlaklara bu durumda çoban köpeği süt annelik yapıyor.

Besici Ejder Kahveci, kar yağışının ardından keçilerin süt veriminin azaldığını anlatarak, "Bu durumdan dolayı yavruların beslenmeleri yetersiz geliyordu. Çoban köpeğimizin 30 oğlağa süt anneliği yaptığını görünce çok şaşırdık. Yavrular doymadığı için çoban köpeğinden beslenme sağlamışlar. Yavrulara süt anneliği yaparak onların doymalarını sağlayan çoban köpeğimiz çok merhametlidir" dedi.