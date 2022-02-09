Araştırmanın sonuçları BMJ Open dergisinde yayımlandı.

Buna göre, çoğunluğu ergen çocukların 3'te 1'i, haftada en az 1 enerji içeceği tüketiyor. Hatta bazıları neredeyse günde 1 enerji içeceği alıyor.

Uzmanlar, bu içeceklerin özellikle 18 yaş altı kişilerde, fazla tüketimde oluşturacağı zararlara dikkat çekiyor.

Beslenme uzmanı Baran Mert, enerji içeçekleriyle ilgili şunları söylüyor:

"Bu ürünler yüksek kafein, yüksek şeker, yüksek tarum ve yüksek ginseng gibi sinir sistemini uyarıcı maddeler içermektedir. Gençlerde ve ergenlerde istemediğimiz bir durum. Çünkü büyüme hormonlarının yeterli salgılanmaması büyüme ve gelişmede ciddi sıkıntılara yol açabiliyor."

İngiltere'de enerji içeceklerinin çocuklara satışının yasaklanması gündemde. Uzmanlar ise yasakların tek başına sonuç vermeyeceği görüşünde.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatih Gültekin, "Yasaklara karşı bir cazibe artışı olduğu da kaçınılmaz. O yüzden bununla beraber eğitimi artırmalı yani bu ürünlerin sağık riskleri, sağlıklı ürünleri sağlıklı yönleri ön plana çıkarılmalı. Yaş gruplarına özel birtakım eğitimler yapılması faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.