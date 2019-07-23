Organ nakliyle hayata tutunan çocuklar ve aileleri, bağış konusunda duyarlılığı artırmak için İstanbul'da buluştu.

2,5 yaşındaki Eylül de onlardan biri. Koşuyor, oynuyor, etrafa gülücükler saçıyor. Hem o hem de ablası böbrek hastası.

Bağışlar istenilen düzeyde değil

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, toprağa gidecek organların başka insanlara can vermesinin değerli olduğunu söyledi.

Türkiye’de sağlığına kavuşmak için organ nakli bekleyenlerin sayısı 25 binden fazla. Çoğu böbrek hastası.

Çalışmalara rağmen kadavradan bağışta istenilen düzeye ulaşılamadı. Hedef, kadavratik nakil bazlı bir sisteme dönüşmek. Ancak İstanbul'da geçen yıl canlıdan nakil bin 694 iken, kadavradan yani ölüm sonrası nakil sayısı ise sadece 165.

Organlar bağışlansa dahi kadavradan nakil için aile onayı gerekiyor. Bunun için bağışçının ailesinden en az bir kişiyi haberdar etmesi gerekiyor.

Haber: Ersoy Kof