Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müzik bölümü öğrencisinden geriye söylediği şarkılar kaldı
Erzurum'da müzik bölümünde eğitim gören Yasemin Eren, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti. Ondan geriye, söylediği şarkılar kaldı.
Hayali müzik öğretmeni olmaktı. Ablasını ziyarete gittikleri Kahramanmaraş'ta, ailesiyle depreme yakalandı.
Yasemin Eren, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiydi. Flüt çalmayı, şarkı söylemeyi çok seviyordu. Ablasının görev yaptığı Kahramanmaraş'ta enkaz altında can verdi.
Enkazdan, Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Cenazeler, Erzurum'un Horasan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Hayatını kaybeden Yasemin Eren'den geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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